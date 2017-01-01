رودريغيز لن يرحل عن ريال مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

نفى والد مهاجم ريال مدريد جيمس رودريغيز ما تردد عن احتمال مغادرة نجله للفريق الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.

ونقلت صحيفة “آس” عن ويلسون رودريغيز أن ابنه لديه التزام مع “الملكي” ولديه عقد وسيستمر في النادي.

وكان وكيل اللاعب جورجي مينديش أكد للصحيفة نفسها في وقت سابق هذا الشهر بأن جيمس لن يرحل لأي مكان في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ودائماً ما كان المهاجم الكولومبي خياراً ثانوياً للمدرب زين الدين زيدان منذ توليه دفة “الميرنغي” في مطلع العام الجاري، رغم أنه كان يحظى بثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.