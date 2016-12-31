رانييري يحذر محرز ويدعوه للاقتداء برونالدو وميسي

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

حث الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبه الجزائري رياض محرز على نسيان تألقه الموسم الماضي، إذا ما أراد أن يصبح نجما عالميا.

وهز الجناح الجزائري الشباك 17 مرة الموسم الماضي وفاجأ العالم بقيادة فريقه للفوز بلقب البريميرليغ الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنه اهتم بأشياء هامشية بعيدة كل البعد عن ما يفيده ويفيد الفريق أخيرًا.

وأصبح محرز، البالغ عمره 25 عاما، أول أفريقي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك توج بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) لأفضل لاعب في أفريقيا في 2016 ومرشح بقوة لجائزة الاتحاد الأفريقي (كاف) لأفضل لاعب في القارة في العام ذاته.

كما حصل على المركز السابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، التي فاز بها كريستيانو رونالدو وذلك في الوقت الذي يعاني فيه ليستر من تراجع في المستوى والترتيب واقترابه من منطقة الهبوط.

وخسر ليستر الأسبوع الماضي بالخساراة أمام إيفرتون؛ ما دفع رانييري لحث محرز بالاحتزاء بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونسيان إنجازاته السابقة وبدء العام الجديد من الصفر.

وقال المدرب المخضرم: “فاز محرز بكل ما يريد للمرة الأولى في مسيرته.. فهو لاعب ذكي لكن ميسي سبق له الفوز بالكرة الذهبية بضع مرات لكنه يريد الفوز بها كل عام.. فميسي ينسى كل ما فعله في العام الماضي ويبدأ موسما جديدا وينظر فقط للأمام ومحرز فاز بالكثير من الجوائز الشخصية في 2016 وعليه نسيانه وبدأ العام الجديد بشكل مختلف”.

وأضاف رانييري: “محرز توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لكن إذا أراد الاستمرار فعليه تصحيح وضعه وعندما يتم استبداله في المباريات فذلك من أجل التعافي ففي بعض الأحيان يكون بحاجة لإعادة شحن طاقته.. يجب عليه الآن تطوير مستواه فهو عليه مسؤوليات كبيرة بعد ما وصل له الموسم الماضي”.

وتابع: “يجب عليه الاقتداء برونالدو وميسي فكل منهما عندما يحقق شيئا ما يسعى للمزيد وهناك الكثير من الأسماء الكبيرة التي فعلت ذلك قبلهما”.

ويبتعد ليستر سيتي ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع ختام الدور الأول للمسابقة التي حقق لقبها الموسم الماضي في مفاجأة كبيرة.