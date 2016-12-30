الإيطالي برانديلي يستقيل من تدريب فالنسيا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة استقالة تشيزاري برانديلي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد أقل من 3 أشهر تولى فيها تدريب الفريق.

وترك برانديلي الفريق وهو يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة حصدها من 15 مباراة.

ويبحث النادي عن مدربه العاشر منذ أن ترك أوناي إيمري تدريب الفريق في يونيو 2012.

وأُقيل باكو أيستاران يوم 20 سبتمبر، وحل بدلًا منه برانديلي (59 عاما) في الثالث من أكتوبر، وكان هدفه هو الصعود بفريقه من المركز الثامن عشر.

وفاز فالنسيا على مضيفه سبورتينغ خيخون في أول مباراة يقود فيها برانديلي الفريق ولكنه خسر بعد ذلك 4 مباريات وتعادل في 3 في الدوري الإسباني.

وكان برانديلي قد وقّع عقدًا مع النادي حتى يونيو 2018 ولكنه تفاوض معه للرحيل قبل هذا التاريخ.

وكان برانديلي لام لاعبيه بقسوة في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، وقال لهم أن بإمكانهم الرحيل عن النادي إذا لم يكونوا مستعدين للمعاناة والقتال ولكن النتائج لم تتحسن.

ووفقًا لإذاعة “كادينا” فإن استقالة برانديلي جاءت لعدم اتفاق المدرب مع إدارة النادي على الصفقات التي سيتم إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية.