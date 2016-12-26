عروض مغرية من الصين قد تنهي مشوار “بيبي” مع ريال مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الاثنين، أن عروضًا مغرية من أندية صينية تلاحق المدافع المخضرم “بيبي”، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ومن المفترض أن ينتهي عقد لاعب قلب الدفاع مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولكن مع تأخر حسم المفاوضات حول تمديد فترة التعاقد، تقدم أحد الأندية الصينية بعرض مغرٍ يحصل “بيبي” بموجبه على أكثر من ضعف الراتب الذي يتقاضاه في الريال حاليًا.

فقد ذكرت صحيفة “ماركا” أن نادي هيبي الصيني، الذي يدربه مانويل بيليغريني، المدير الفني السابق لريال مدريد، عرض عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد لضم “بيبي”، الذي يتقاضى في الريال 4.5 مليون يورو بالموسم.

وكان الريال قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع “بيبي” حول التجديد، وقد طالب اللاعب بالتجديد لموسمين، في حين يفضل النادي التجديد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر بناء على أداء اللاعب.