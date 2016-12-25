زيدان يُريح رونالدو لفترة طويلة

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، منح هدافه ونجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو فترة راحة أطول من زملائه خلال أعياد الميلاد، حتى يصبح جاهزا لختام الموسم بشكل قوي.

فبعد موسم قوي قاد خلاله “الدون” ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده البرتغال لأول لقب كبير في تاريخه بالفوز في يورو 2016، وختم العام بلقب كأس العالم للأندية في اليابان والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، حصل رونالدو على إجازة في فترة أعياد الميلاد ولن يعود للفريق مع زملائه مع بداية العام.

ويستمتع رونالدو، البالغ عمره 31 عاما، حاليا بالإجازة في مسقط رأسه في ماديرا مع عائلته، حيث يسترخي تماما بعيدا عن ضغوط كرة القدم، لكنه سيعود للتدريب في مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، لكن دون خوض أي مباريات.

وأعد زيدان له معسكرا مصغرا للاستشفاء والاسترخاء الجسدي والعقلي، حتى يكون جاهزا ليختم الموسم بشكل قوي، خاصة أنه لم يحصل على إجازة كافية بعد يورو 2016 في فرنسا.

ويسعى ريال مدريد بقيادة زيدان للفوز بلقب الليغا للمرة الأولى منذ اقتناصه عام 2012، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لذلك يريد أن يكون رونالدو في قمة تألقه بنهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يغيب رونالدو عن أول مباراة يخوضها النادي الملكي في العام الجديد وستكون أمام إشبيلية في كأس الملك، مثلما غاب عن اخر مباراة في الدوري أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

ويأتي قرار زيدان بإراحة رونالدو نظرا لتوالي الإصابات العضلية التي تعرض لها خلال الشهور الستة الماضية، فضلا عن تقدم عمره لذلك فمن الضروري إراحته بقدر الإمكان.

كما لا ينسى زيدان أن رونالدو سيقود منتخب بلاده في منتصف العام المقبل تقريبا في كأس القارات في روسيا باعتبارها بطلة أوروبا، أي أن هداف النادي الملكي لن يحصل على فترة راحة كافية بعد نهاية الموسم وسيغيب عن معسكر ما قبل الموسم الجديد مثلما حدث هذا الموسم أيضا بسبب يورو 2016.

والإجازة لم تكن ضمن مفردات نجم مانشستر يونايتد السابق، لكنه يواجه جدولا مزدحما سواء مع النادي أو المنتخب، لذلك ستكون أولى مبارياته في السابع من الشهر المقبل أمام غرناطة في الليغا.