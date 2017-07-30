يوفنتوس يتخطى روما بركلات الترجيح ببطولة الكأس الدولية الودية للأبطال

المصدر: د -ب-أ

فاز يوفنتوس على روما 5 / 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم ماريو ماندزوكيتش ليوفنتوس في الدقيقة 29 وتعادل إدين دزيكو لروما في الدقيقة 74.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، فيما رفع روما رصيده إلى خمس نقاط بفارق الأهداف المسجلة أمام مانشستر يونايتد.

يذكر أن الفائز بالمباراة يحصل على ثلاث نقاط، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل ولجأ الفريقان لضربات الترجيح فالفائز يحصل على نقطتين والخاسر يحصل على نقطة واحدة.

وكان يوفنتوس قد توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي فيما جاء روما في المركز الثاني.