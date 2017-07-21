نادي ميلان الإيطالي يستهدف أحد نجوم ريال مدريد

أصبح آسي ميلان الإيطالي ملك سوق الانتقالات الصيفية الحالية بصرفه ما يقارب 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه وإعادة الفريق للمنافسة مجددًا محليًا وقاريًا.

ولازال الفريق الإيطالي يأمل في المزيد وكان عبر عن رغبته في ضم الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد لكن تشيلسي والمدرب أنطونيو كونتي غيرا وجهته نحو إنجلترا ومنحا ريال مدريد مبلغًا مغريًا وصل لـ80 مليون يورو .

ورغم تعاقد ميلان مع المهاجم البرتغالي الشاب أندريه سيلفا من بورتو لكنه لا زال يأمل في مهاجم جديد ووضع عدة مهاجمين هدفًا في ما تبقى من سوق الانتقالات الحالية.

وأصبح الغابوني بيير أوباميانغ بعيدًا عن الفريق بعدما قرر بروسيا دورتموند الإبقاء على مهاجمه الأول كما أن الإسباني دييغو كوستا يفضل العودة لإسبانيا للعب لفائدة أتلتيكو مدريد.

ويبقى الهدف الأبرز هو الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد رغم كونه محميًا من طرف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ومن إدارة الفريق والمهاجم الوحيد المتبقي بعد رحيل موراتا.

لكن ميلان مستعد لدفع 70 مليون يورو لريال مدريد لإقناعه بالتخلي عن مهاجمه الفرنسي وهو مبلغ كبير قد يدفع فلورنتينو بيريز للموافقة على رحيله وجلب مهاجم جديد.