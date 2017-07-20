روما على أعتاب التعاقد مع خليفة محمد صلاح (صورة)

المصدر: د ب أ

اجتاز المهاجم الفرنسي غريغوري ديفريل الكشف الطبي في فريق روما تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله من صفوف ساسولو.

وقدرت وسائل الإعلام الإيطالية قيمة الصفقة بنحو 20 مليون يورو بجانب حوافز إضافية.

وخضع ديفريل للكشف الطبي صباح اليوم الخميس ومن المقرر الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات.

وشارك ديفريل (20عامًا) في 97 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 28 هدفًا، كان بينهما 16 هدفًا في 38 مباراة الموسم الماضي.

وكان مدرب روما دي فرانشيسكو، قد طلب التعاقد مع ديفريل، لخلافة المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول.