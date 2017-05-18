هل قصد داني ألفيش ريال مدريد بهذا التحذير؟ (صورة)

حصد نادي يوفنتوس الإيطالي لقب كأس إيطاليا إثر تغلبه أمس الأربعاء 2 / صفر على منافسه لاتسيو في المباراة النهائية، ليتوج بأول بطولة من البطولات الثلاث التي ينافس على ألقابها في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري.

“Ahora si la Banda está activa panitas” #goodcrazyinthahouse???????? #finoalafineforzajuve⚪️⚫️ #andiamoragazzi???? A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) on May 17, 2017 at 6:17pm PDT

وفي ظل احتفاله بتحقيق اللقب، نشر الظهير البرازيلي داني ألفيش، نجم يوفنتوس، صورة له مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجها رسالة تحذيرية لريال مدريد الإسباني قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

وقال ألفيش: “الآن أصبح الفريق نشيطا”، وهي الرسالة التي أكدت بعض الصحف الأسبانية مثل “موندو ديبورتيفو” و”أس” أنها موجهة لريال مدريد.