إنفانتينو ينصح مونتاري بالقتال بعد واقعة “العنصرية”

المصدر: المنامة ـ إرم نيوز

قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه ينوي التحدث إلى سولي مونتاري لاعب وسط بيسكارا الذي كان ضحية لإهانة عنصرية في إيطاليا وتعهد بمواجهة “الحمقى” العنصريين.

وحصل مونتاري على إنذار لشكواه من الإهانة العنصرية خلال مباراة على ملعب كالياري وعوقب بالإيقاف بعد ذلك رغم أن العقوبة ألغيت لاحقا.

وغادر اللاعب الغاني الملعب احتجاجا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأبلغ إنفانتينو الصحفيين اليوم الثلاثاء أنه ينوي التحدث إلى مونتاري وسيبلغه بتضامن الفيفا الكامل معه.

كما قال رئيس الفيفا إنه سيناقش الواقعة مع كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو الموجود في البحرين من أجل المؤتمر السنوي للفيفا “بالطبع سأتحدث إلى تافيكيو وسأتحدث إلى مونتاري أيضا… سنعمل معا”.

وبسؤاله عن ما يمكن فعله بشأن هذه المسألة قال انفانتينو “القتال. مواصلة القتال. من الجيد أن تخرج هذه الأشياء للنور عندما تحدث. علينا أن نعمل”.

وقال إنفانتينو إن البروتوكول، الذي وضعه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وينص على سلسلة من الإعلانات في الاستاد قبل إيقاف محتمل للمباراة، يجب تطبيقه.

وأضاف “هناك حمقى دائما في كل مكان لكن علينا قتالهم”.

وقال مونتاري إنه اشتكى أن بعض الجماهير، بمن في ذلك مجموعة من الأطفال، وجهوا له إهانات عنصرية منذ بداية المباراة في كالياري يوم الـ 30 من أبريل/ نيسان.

وقال اللاعب الغاني إن الحكم طلب منه التوقف عن الحديث إلى الجماهير ثم أنذره بسبب الاعتراض في الدقيقة الـ 90.

وقوبل قرار معاقبة مونتاري بانتقادات واسعة النطاق وقال اللاعب نفسه إن الفيفا والاتحاد الأوروبي لا يتعاملان بجدية مع قضية العنصرية.