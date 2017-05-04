إيكاردي يرسم أغرب وأضخم وشم على جسده (صور)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

واصل الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة عندما رسم وشمًا عملاقًا على معظم جسده، وهو عبارة عن أسد عملاق مع اسم ابنتيه فرانشيسكا وإيزابيلا.

ونشر إيكاردي مقطع فيديو على حسابه في “انستغرام” حيث قال: “بعد 5 شهور و3 أيام يبدو الوشم على ما يرام، شكرًا جزيلًا يا صديقي على هذا العمل الفني الرائع الذي يكرّم فرانشيسكا وإيزابيلا”.

ووقّع إيكاردي الذي كان آرسنال يسعى للتعاقد معه الموسم الماضي عقدًا جديدًا مع إنتر ميلان في أغسطس/آب الماضي لكنه قد يغادر الصيف الحالي أيضًا.

ويتّسم إيكاردي بإثارته للجدل دائمًا خاصة مع جماهير إنتر ميلان التي اختلف معها كثيرًا ورفعت لافتات عدة مرات من أجل الهجوم عليه، وكان يرد عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.