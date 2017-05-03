اعتزال فرانشيسكو توتي.. هل يعلق ملك روما حذاءه بنهاية الموسم؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن الإسباني مونشي المدير الرياضي الجديد لفريق روما الإيطالي نهاية مسيرة الأسطورة فرانشيسكو توتي في نهاية الموسم الحالي ليلتحق بإدارة الفريق الموسم القادم.

وقال مونشي في ندوة صحفية خلال تقديمه مديرا رياضيا جديدا للفريق “هناك اتفاق مع إدارة الفريق سيكون الموسم الحالي آخر موسم له كلاعب ومن بعد سيلتحق بالفريق المسير.”

وسيكون يوم 28 أيار / مايو الحالي تاريخيا لكونه سيشهد نهاية مسيرة النجم الإيطالي بعد مسيرة استمرت حوالي 25 سنة رفقة روما وسيكون لقاء الوداع بملعب الأولمبيكو أمام جنوة برسم الجولة 38 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

يذكر أن توتي لم يعلن موقفه الرسمي من الاعتزال حتى الآن.