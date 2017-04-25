إنتر ميلان يمنح سيميوني المهلة الأخيرة للرد على عرضه

المصدر: روما - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي إنتر ميلان قام بمحاولته الأخيرة للتعاقد مع دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، من أجل قيادة النيراتزوري، خلفا للمدرب ستيفانو بيولي المتوقع رحيله مع انتهاء الموسم الحالي.

وحسب ما نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”، فإن إدارة الإنتر قدمت عقدا بـ5 مواسم للمدرب الأرجنتيني واللاعب السابق في صفوف الفريق، يحصل بموجبه على 11 مليون يورو راتبا سنويا، مما يجعله بين المدربين الأعلى أجرا على مستوى العالم.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي اللومباردي منحت سيميوني مهلة 20 يوما للرد على العرض، وحال رفضه فإنها ستتحرك لإيجاد بديل.

يذكر أن عدة صحف ربطت سيميوني الذي سبق له اللعب في صفوف الإنتر بين 1997 و1999 بالانتقال لتدريب الفريق الذي يعاني من تذبذب النتائج في السنوات الأخيرة، وقوبلت هذه الشائعات برفض قوي من إدارة الأتليتي، في حين أكد المدرب نفسه أنه سيتولى تدريب إنتر يوما ما، لكنه لم يحدد الوقت.

وبدأ سيميوني مسيرته التدريبية مع فريق راسينغ الأرجنتيني عام 2006، وتولى تدريب استوديانتس وريفر بليت وسان لورينزو في وطنه بالأرجنتين، ثم درب كاتانيا الإيطالي وعاد إلى راسينج ومنه إلى الروخيبلانكوس منذ 2011 وحتى الآن، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2018.