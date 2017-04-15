يوفنتوس يؤكد جاهزيته لبرشلونة ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

واصل يوفنتوس انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين 2/0 على مضيفه بيسكارا اليوم السبت في المرحلة الـ 32 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضًا تعادل روما 1/1 مع أتالانتا.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز كالياري على كييفو 4/0 وأمبولي على مضيفه فيورنتينا 2/1 وتعادل تورينو مع كروتوني 1/1 وجنوة مع لاتسيو 2/2 وباليرمو مع بولونيا سلبيًا.

وتقدم يوفنتوس خطوة جديدة ومهمة على طريق الدفاع عن اللقب حيث تغلب على مضيفه بيسكارا 2/0 ورفع رصيده إلى 80 نقطة موسعًا الفارق مع روما أقرب منافسيه على الصدارة إلى 8 نقاط مستغلًا سقوط روما في فخ التعادل مع أتالانتا.

ويدين يوفنتوس بالفضل الكبير في الفوز الثمين إلى مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 22 و43 ليرفع رصيده إلى 23 هدفًا في المركز الثالث بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة روما، سقط روما في فخ التعادل 1/1 مع أتالانتا ليمنح الفرصة إلى يوفنتوس لتعزيز صدارته للمسابقة.

وكان أتالانتا البادئ بالتسجيل عن طريق جاسمين كوريتش في الدقيقة 22 وتعادل البوسني إدين دزيكو لروما في الدقيقة 50.