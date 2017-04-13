إتمام عملية بيع ميلان الإيطالي لمستثمر صيني

المصدر: روما - إرم نيوز

وقع رجل الأعمال الصيني “هان لي” على أوراق ملكية نادي ميلان الإيطالي، بعدما سدد الدفعة الأخيرة، التي تبلغ 370 مليون يورو إلى شركة “فينفسيت”.

وعقد الاجتماع، اليوم الخميس، بمكتب محاماة شهير، وضم الرئيس التنفيذي لميلان، ماركون فاسوني، والمدير الرياضي أدريانو جالياني، وهان لي، المالك الجديد.

وذكرت صحيفة “كورييري ديللو سبورت|، أن سيليفو بيرلسكوني المالك التاريخي للنادي، والذي كتب نهاية مشواره مع الروسونيري اليوم، سيجتمع مع لي ، وينغونغ لي، وبقية الملاك الجدد للاحتفال بإتمام الصفقة. وينتظر أن يعقد السيد لي عدة اجتماعات مهمة خلال اليومين المقبلين، لكن بعد الإعلان عن بيع النادى بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس.

يذكر أن عملية البيع قد تعرضت إلى عدة عقبات، وتم تأجيل الدفعة الأخيرة عدة مرات.