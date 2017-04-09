انتصاران لروما وميلان وخسارة مفاجئة لإنتر في الدوري الإيطالي

عزز فريق روما وجوده في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه بولونيا 3/0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 31 من المسابقة.

وشهدت مباريات هذه الجولة تعادل سامبدوريا وفيورنتينا 2/2 وفوز ميلان على باليرمو 4/0 وتورينو على كالياري 3/2 وكروتوني على إنتر ميلان 2/1 وأودينيزي على جنوة 3/0.

وسجل أهداف روما فيدريكو فازيو ومحمد صلاح وإدين دزيكو في الدقائق 25 و41 و75.

ورفع روما رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الرابع على التوالي لروما في الدوري والـ 23 هذا الموسم مقابل الخسارة في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي الـ 15 لبولونيا هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7.

وفي المباراة الثانية، أفلت فيورنتينا من كمين مضيفه سامبدوريا وتعادل معه 2/2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سامبدوريا بهدف نظيف سجله لاعب الوسط البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز في الدقيقة 5.

وأدرك الأرجنتيني غونزالو رودريغيز التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 ولكن الأرجنتيني الأخر ريكاردو ألفاريز تكفل بتسجيل الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 71.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف المهاجم السنغالي كوما باباكار هدف التعادل القاتل لفيورنتينا.

التعادل رفع رصيد سامبدوريا إلى 45 نقطة في المركز التاسع مقابل 52 نقطة لفيورنتينا في المركز الثامن.