ديبالا يوافق على الانتقال لريال مدريد

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

ينتظر يوفنتوس الإيطالي نصف موسم ساخن في سعيه لتحصين نجمه الشاب الأرجنتيني بالولو ديبالا والذي تطارده أندية أوروبا الكبرى ومستعدة لتلبية كل مطالبه المالية.

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن النجم الشاب كان يحلم باللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي في برشلونة لكن في حال رحيل البرازيلي نيمار في الصيف الماضي وهو الشرط الذي أصبح مستحيلًا بعد تمديد برشلونة عقد نجمه البرازيلي.

ورفض اللاعب ويوفنتوس عرضًا من برشلونة في الصيف ومنذ نوفمبر الماضي تعثرت المفاوضات بين وكلاء اللاعب والفريق الإيطالي بشأن تمديد عقده وزيادة الشرط الجزائي بسبب الراتب السنوي المقترح والذي لا يتجاوز 5 ملايين يورو.

وحسب الصحافة الكتالونية فإن ديبالا غيّر رأيه بشكل كامل ولم يرغب في اللعب لبرشلونة بشكل كبير، حيث تمكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من الحصول على موافقة اللاعب المبدئية للانتقال لريال مدريد الصيف القادم.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” أن ديبالا يعرف جيدًا أن ريال مدريد سيمكّنه من الحصول على راتب مهم بالإضافة للعب في المستوى العالي والوصول للنجومية في ظل تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السن وهو ما يفتح الباب أمامه لقيادة هجوم الفريق الملكي مستقبلًا.