يوفنتوس يرفض بيع ديبالا.. ويتصدر الفرق الأكثر حصولًا على النقاط

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية ترتيب الفرق الأوروبية الأكثر حصولا على النقاط في عام 2016، وجاء فريق يوفنتوس في الصدارة، متقدما على فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

واختارت الصحيفة الكاتالونية ترتيب الفرق الأوروبية والنقاط، التي حصلت عليها كرد غير معلن على ريال مدريد الذي يتغنى أنصاره بعدد النقاط التي حصل عليها في عهد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وعدد اللقاءات التي لعبها دون هزيمة.

وحصل يوفنتوس على 100 نقطة في عام 2016 منها 42 هذا الموسم و58 من الموسم الماضي، بينما جاء ريال مدريد ثانيا برصيد 91 نقطة منها 37 هذا الموسم و54 من الموسم الماضي.

وحل برشلونة في المركز الثالث بجمعه 87 نقطة منها 34 هذا الموسم و53 من الموسم الماضي.

وحصل فريقا يوفنتوس وبرشلونة على لقبي الدوري في إيطاليا وإسبانيا، بينما اكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني خلف برشلونة بفارق نقطة واحدة ويتصدر حاليا الترتيب بفارق 3 نقاط عن غريمه ولديه لقاء مؤجل.

ترتيب الفرق الـ10 الأكثر حصولا على النقاط في 2016:

1- يوفنتوس: 100 نقطة

2- ريال مدريد: 91 نقطة

3- برشلونة: 87 نقطة

4- روما: 83 نقطة

5- نابولي: 81 نقطة

6- باريس سان جيرمان 81 نقطة

7- أتلتيكو مدريد: 78 نقطة

8- بايرن ميونخ: 78 نقطة

9- نيس: 77 نقطة

10- تشيلسي: 76 نقطة

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “لاغازيت ديل سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس رفض عرضا من برشلونة لضم مهاجمه الشاب الأرجنتيني باولو ديبالا لسعيه لتمديد عقده حتى صيف 2020.

وخسر فريق برشلونة الجولة الأولى في قضية ضم النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 23 عاما، والذي يرغب في أن يكون خليفة مواطنه ليونيل ميسي، الذي أوصى إدارة الفريق بضمه.

ويرغب يوفنتوس في تمديد عقد المهاجم الأرجنتيني الشاب حتى 2021، لكن مطالبته براتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو يؤجل مفاوضات الطرفين، ولا تفكر إدارة السيدة العجوز في بيعه لكونه ما زال مرتبطا بعقد مدته 4 مواسم أخرى.

ويعتبر ديبالا هدفا مهما لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والذي يسعى لضمه الصيف المقبل، كما يعتبر هدفا لعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز كمانشستر سيتي وتشيلسي.

ويبقى دفع الشرط الجزائي في عقده هو العائق الوحيد أمام الفرق الراغبة في ضمه لدفعه للرحيل عن يوفنتوس الصيف المقبل.