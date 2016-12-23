ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالية بالفوز على يوفنتوس

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

قاد جيانلويغي دوناروما حارس آسي ميلان فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه بالتفوق على يوفنتوس بطل الدوري بركلات الترجيح 4/3 في استاد جاسم بن حمد في قطر اليوم الجمعة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1/1 حيث تقدم جيورجيو كيليني أولًا ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة 18.

وأدرك جياكومو بونافنتورا التعادل لميلان في الدقيقة 38 من ضربة رأس رائعة عبر عرضية متقنة من أليسيو رومانيولي.

وفي ركلات الترجيح، سجل ليوفنتوس كل من كلاوديو ماركيزيو وغونزالو هيغواين وسامي خضيرة، وأهدر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (الركلة الثانية تصدت لها العارضة) وباولو ديبالا (الركلة الخامسة تصدى لها الحارس) وسجل لميلان كل من جياكومو بونافينتورا ويوراي كوشكا وفيرنانديز سوسو وماريو باساليتش وأهدر جانلوكا لاباديولا (الضربة الأولى التي تصدى لها الحارس).