كوستا يتدرب على الشاطئ حتى لا يصدأ (صور)

لا يزال المهاجم الدولي الإسباني دييغو كوستا يجهل مصيره الموسم المقبل ويواصل إجازته في مسقط رأسه بالبرازيل حيث يتدرب وحيدا على الشاطئ بعد قرار مدربه أنطونيو كونتي استبعاده وتعاقده بالفعل مع ألفارو موراتا.

ويعيش مهاجم تشيلسي حاليا بعيدا عن فريقه الإنجليزي الذي بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بجولة آسيوية شملت الصين وسنغافورة.

لكن بدلا من الابتعاد عن التدريبات وفقدان لياقته البدنية فضل كوستا المولود في البرازيل التدريب على شواطئ البرازيل الساحرة للحفاظ على لياقته حيث نشر مقطعا على حسابه في انستغرام وهو يداعب الكرة.

وتعاقد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل مع موراتا من ريال مدريد مقابل 65 مليون جنيه استرليني ليكون بديلا لكوستا الذي يرغب في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني المحروم من تسجيل لاعبين جدد حتى بداية العام المقبل بقرار من الفيفا.

وقال كونتي إنه أبلغ كوستا في يناير/ كانون الثاني الماضي بعدم وجود مكان له في الفريق الموسم المقبل.

وسجل كوستا 20 هدفا في 35 مباراة ساهمت في فوز تشيلسي بلقب الدوري الموسم الماضي لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى توتر علاقته مع مدربه الإيطالي.