اليويفا يحرم مانشستر يونايتد من مدافعه أمام ريال مدريد في السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين أن إيريك بيلي مدافع مانشستر يونايتد تم إيقافه لـ 3 مباريات أوروبية بسبب سلوكه العنيف وسيغيب عن لقاء كأس السوبر الأوروبية الشهر المقبل أمام ريال مدريد الإسباني.

وطُرد بيلي ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام سيلتا فيغو الإسباني في أولد ترافورد في 11 مايو الماضي.

وأضاع الطرد على مدافع ساحل العاج فرصة اللعب في نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام الهولندي والتي مثلت أول مباراة في عقوبة إيقافه.

وستكون المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد على الصعيد الأوروبي هي كأس السوبر أمام ريال مدريد بطل دوري الأبطال في الثامن من أغسطس المقبل في سكوبيا عاصمة مقدونيا.

وسيتم إيقاف بيلي عن أول مباراة لمانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث سيشارك الفريق الذي يدربه جوزيه مورينيو بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي.