لماذا رفض يوسين بولت مقارنة نفسه بإبراهيموفيتش؟ (فيديو)

رفض العداء الأسطوري يوسين بولت، أسرع رجل في العالم، وضع نفسه في مقارنة مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.

وكسر بولت حاجز 10 ثوانٍ لأول مرة هذا الموسم ليفوز بصعوبة بسباق 100 متر في لقاء موناكو، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقدم العداء الجاميكي أداء بطيئًا مثلما كان الحال في سباقه الأخير في أوسترافا الشهر الماضي، ولم ينجح في توسيع الفارق مع المنافسين، لكنه حقق 9.95 ثانية متفوقًا بثلاثمائة جزء من الثانية على الأمريكي إيسياه يانغ ،وجاء الجنوب أفريقي أكاني سيمبيني ثالثًا بزمن بلغ 10.02 ثانية.

لكن كعادته باعتباره مشجعًا متحمسًا لمانشستر يونايتد تحدث بولت عن التعاقدات الجديدة للفريق الإنجليزي، حيث سأله مذيع محطة TV4 السويدية سؤالًا تصور أنه قد يحرج أسرع رجل في العالم عندما قال له ما إذا كان يونايتد سيتعاقد مع لاعب في يناير/كانون الثاني المقبل (موعد تعافي زلاتان من إصابته)، هل تفضل التعاقد معك أم إبراهيموفيتش؟

لكن بولت فاجأ المذيع الذي من المرجح أن يكون سويديًا بإجابة متزنة للغاية، قائلًا: “زلاتان هو واحد من أعظم المهاجمين في العالم.. بالنسبة لي سأختار زلاتان لأنه أحد أعظم المهاجمين وقدم الكثير الموسم الماضي مع الفريق ولو كانت هناك فرصة للتعاقد معه مجددًا سأفضل التعاقد معه”.

وتشير تقارير صحافية مؤخرًا إلى أن النجم السويدي الذي يتعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته تلقى عرضا من لوس أنغليس غالاكسي حيث يواصل إعادة تأهيله في المقر التدريبي لمانشستر يونايتد.

وقال جوزيه مورينيو، المدير الفني للنادي الإنجليزي، إنه قد يتعاقد مجددًا مع إبرا في حال تعافيه في الوقت المناسب قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.