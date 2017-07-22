تشيلسي يهزم آرسنال بثلاثية ودية في الصين استعدادًا للموسم الجديد

تغلب تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على آرسنال 3 / صفر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الصين، اليوم السبت، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى ملعب بكين الوطني “عش الطائر”، أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما ويليان بورخيس دا سيلفا وميشي باتشواي في الدقيقتين 40 و42 .

وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف باتشواي الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي، ولم ينجح آرسنال في الرد، علمًا بأنه حقق الفوز في مباراتيه الوديتين السابقتين أمام سيدني الأسترالي 2 / صفر وويسترن سيدني وانديررز الأسترالي 3 / 1 .