ليفربول يرفض 72 مليون إسترليني من برشلونة لبيع كوتينيو

قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت إن ليفربول رفض عرضًا بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأضحت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن ليفربول رفض التخلي عن كوتينيو، وأن مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب لا يريد التفريط في خدمات اللاعب.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة لن يستسلم، وسيقدم عرضًا آخر يشمل 72 مليون إسترليني إضافة إلى اللاعب التركي أردا توران.

وقد تواجه الصفقة الفشل لأن توران يرفض مغادرة كامب نو ويريد إثبات قدميه مع المدرب الجديد إيرنيستو فالفيردي.

وتأتي رغبة برشلونة في ضم كوتينيو (25 عامًا) بعد تأكيد تقارير إسبانية إلى اقتراب لاعبه نيمار من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو.

وانتقل كوتينيو إلى ليفربول شتاء العام 2013 مقابل 13 مليون يورو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، وسجل منذ ذلك الحين 42 هدفًا وصنع 37 في 181 مباراة مع ليفربول، بينها تسجيل 14 هدفًا وصناعة 9 في الموسم الماضي.