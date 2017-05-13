هل أخطأ الحكم بإلغاء هدف رياض محرز؟ جمال الشريف يجيب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

رفض الحكم روبرت مادلي هدفًا من ركلة جزاء للجزائري رياض محرز، خلال المباراة التي جمعت ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

ففي الدقيقة 77 من عمر المباراة تقدم محرز، لتسديد ركلة جزاء، لكنه تعثر أثناء التسديد، لتصطدم الكرة بقدمه اليمنى، ليلغي الحكم روبرت مادلي الهدف.

وينص القانون الجديد لركلات الجزاء على أنه “في حال لمس مسدد ركلة الجزاء الكرة مرتين، قبل أن يلمسها أحد، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للمنافس”.

وهذه أول ركلة جزاء يضيعها المهاجم الجزائري بعد أن سدد بنجاح 5 ركلات الموسم الحالي.

وقال الحكم العربي جمال الشريف: إن قرار الحكم الإنجليزي كان صحيحًا وقانونيًا لكنه قد يكون مخطئًا، لأن اللاعب لم يتعمد ارتكاب المخالفة، بل إنه لمس الكرة بسبب تزحلقه غير المقصود.

وقال الحكم السابق: إنه من الإنصاف أن تعاد الركلة وتسدد مرة أخرى.

وأبدى كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي امتعاضه من قرار الحكم بإلغاء هدف زميله رياض، مستشهدًا بالهدف الذي سجله أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في شباك ريال مدريد قبل أيام قليلة في دوري أبطال أوروبا من أجل توضيح وجهة نظره، حيث لمس حينها الفرنسي الكرة مرتين أثناء تسديد ركلة الجزاء ورغم ذلك احتسب الهدف.

وقال شمايكل في تصريح صحفي: “حالة محرز غريبة نوعًا ما لأننا شاهدنا مثلها قبل أيام مع غريزمان”.