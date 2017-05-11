6 أندية كبرى تطارد رياض محرز.. تعرّف عليها

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

يبدو أن الدولي الجزائري رياض محرز سيرحل عن ليستر سيتي هذا الموسم بعد ابتعاد الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد اهتمام آرسنال وتوتنهام هوتسبير بضم اللاعب البالغ عمره 26 عاما بدا أن اللاعب في طريقه للعودة لفرنسا من بوابة باريس سان جيرمان الذي رصد 35 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب لوهافر السابق.

ووقع محرز على عقد جديد مع ليستر في أغسطس/آب الماضي بعد التتويج بلقب البريميرليغ يحصل بموجبه على 100 ألف استرليني في الأسبوع.

وفشل النادي الباريسي في التعاقد مع محرز الصيف الماضي بعد تجديد اللاعب لتعاقده مع ليستر ، إلا أنه عاد وجدد اهتمامه في ظل رغبة أندية برشلونة وآرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول في ضم اللاعب.

وسيطلب ليستر أكثر من 30 مليون جنيه أسترليني من أي ناد يريد أفضل لاعب في البريميرليغ العام الماضي رغم أنه ضمه من لوهافر الفرنسي في يناير/كانون الثاني 2014 مقابل 400 ألف استرليني فقط.

ولن يكون محرز آخر الراحلين عن ليستر الموسم المقبل فقد يلحق به مواطنه إسلام سليماني بعد أقل من عام في قلعة ليستر ، حيث يهتم وست هام يونايتد بضمه.

وسجل سليماني رقما قياسيا قدره 29.7 مليون جنيه استرليني بانضمامه إلى ليستر من سبورتنغ لشبونة البرتغالي الموسم الماضي لكنه قد يرحل إلى توتنهام.

وتدور الشكوك أيضا حول رحيل الدنماركي كاسبر شمايكل حارس المرمى والمهاجم النيجيري أحمد موسى وليوناردو أولوا.