فينغر عن تعيين مدير للكرة في آرسنال: ماذا يعني هذا؟

قال الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يؤمن بدور مدير الكرة.

ولم يحسم فينغر حتى الآن مستقبله مع آرسنال، وأفادت تقارير إعلامية، اليوم، أن النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يضيف شخصًا ما للمساعدة كمدير كرة.

ولكن فينغر، الذي يتولَّى تدريب الفريق منذ 1996، قال إنه لا يرى فائدة من هذا.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “ماذا يعني هذا؟ هل هذا شخص ما يقف على الطريق ويوجّه اللاعبين يمينًا ويسارًا؟ لم أفهم من قبل ما معنى هذا”.

وقال فينغر إنه لا يرغب بتلقّي أوامر من منصب أعلى.

وأشار: “لست مستعدًا للحديث عن هذا، أنا المدير الفني لآرسنال وطالما أنا في منصبي سأقرر ماذا يحدث في الجانب الفني”.