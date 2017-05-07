صور نجم ليفربول بـ”الشيشة” تثير جدلًا كبيرًا

المصدر: لندن - إرم نيوز

أثارت صور تم تسريبها للمهاجم دانييل ستوريدج، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو يدخن “الشيشة” جدلا كبيرا، لا سيما وأن الواقعة حدثت قبل ساعات قليلة من هزيمة الفريق المفاجئة على أرضه أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد الماضي، على ملعب “أنفيلد”.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية بضع صور لستوريدج، وهو يتناول “الشيشة” في أحد الملاهي الليلية في الوقت الذي كان لا يزال يتعافي فيه من الإصابة التي ابعدته لفترات طويلة عن ليفربول خلال الموسم الحالي.

ونالت صور ستوريدج جدلا كبيرا بين مشجعي ليفربول، لا سيما وأن مؤسسة القلب البريطانية تحذر من استخدام “الشيشة” لما لها من أضرار جسيمة على صحد جسد الإنسان بشكل عام واللاعبين بشكل خاص.

ولا يعد ستوريدج أول نجم إنجليزي، تلتقط له صور، وهو يتناول “الشيشة”، إذ إن لاعب وسط آرسنال المعار حاليا إلى بورنموث جاك ويلشير التقطت له أيضا صور، وهو يقوم بتدخين “الشيشة” في نادٍ ليلي في فبراير 2015.

وتأتي صور ستوريدج مع “الشيشة” في الوقت الذي يعد فيه مستقبل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما غامضا فيما يخص استمراره مع ليفربول الموسم المقبل، خاصة وأنه الموسم الحالي لم يلعب سوى 24 مباراة فقط في مختلف المسابقات منها 11 لقاء فقط بشكل أساسي، وسجل في هذه المباريات 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا.