ليفربول ومانشستر سيتي قد يخوضان مواجهة فاصلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

من المحتمل أن يلتقي مانشستر سيتي وليفربول في مواجهة فاصلة لتحديد أيهما سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكل مباشر.

ويتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهما 66 نقطة وفارق الأهداف كذلك قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، وقد يلتقيان في مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثالث المؤهل مباشرة لدوري الأبطال.

لكن ليفربول سجل 70 هدفا مقابل 65 لسيتي، لذلك يحتل “الريدز” المركز الثالث حاليا وسيلتقي خارج ملعبه، اليوم الاثنين، مع واتفورد، بينما سيخوض سيتي ثلاثا من أربع مباريات متبقية على ملعب الاتحاد.

وحال انتهاء الدوري بفارق العدد نفسه من الأهداف بين الفريقين يوم الـ 21 من مايو/آيار الحالي تنص قواعد الدوري على اعتماد ترتيب الفرق في آخر الدوري، لكن حال التساوي في النقاط وفارق الأهداف ومن أجل تحديد المركز المؤهل مباشرة لدوري الأبطال يجب خوض مباراة فاصلة.

وحتى لو كان أحد الفريقين ثالثا والآخر رابعا هناك حاجة لخوض مباراة فاصلة لتحديد أي الفريقين سيتأهل مباشرة لدور المجموعات، بينما يخوض الآخر مباراة فاصلة قبل التأهل لدور المجموعات أي مباراة محلية ستحدد صاحبي المركزين الثالث والرابع بوضوح.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على ما يلي “إذا تساوى أكثر من فريق في نهاية الموسم على تحديد البطل أو مراكز الهبوط أو التأهل إلى أي مسابقة أخرى يجب خوض مواجهة فاصلة على أرض محايدة يحدد توقيتها ومكانها فيما بعد”.

وسيلتقي ليفربول على ملعبه مع ساوثامبتون وميدلسبره، لكنه سيلعب على أرض وست هام بعد مواجهة واتفورد الليلة.

وتعادل سيتي، يوم الأحد، 2-2 مع ميدلسبره وسيواجه كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، قبل استضافة ليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون ثم واتفورد خارج ملعبه.