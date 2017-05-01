فينغر يرفض الاستسلام في مهمة دخول آرسنال المربع الذهبي

المصدر: لندن - إرم نيوز

لن يتخلى آرسين فينغر، مدرب آرسنال، عن طموحه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الخسارة 2 – صفر أمام توتنهام هوتسبير، أمس الأحد، والتي أكدت استمراره خلف غريمه في جدول الترتيب لأول مرة في فترة المدرب الفرنسي الممتدة 21 عامًا.

وبعد تعادل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في مباراتين، أمس الأحد، بات آرسنال يبتعد عنهما بفارق ست وخمس نقاط على الترتيب وتتبقى لفريق المدرب فينغر مباراة مؤجلة ضمن الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي الأسبوع المقبل سيستضيف آرسنال، المتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، منافسه مانشستر يونايتد ويتعين عليه الفوز للحفاظ على فرصه في دخول المربع الذهبي.

وقال فينغر للصحافيين بعد الخسارة في وايت هارت لين: “ستكون المهمة صعبة جدًا، لكن يجب أن نقاتل، سنخوض نهائي الكأس (ضد تشيلسي متصدر الدوري) ونملك فرصة في دخول المربع الذهبي”.

وأضاف: “يجب أن نبذل أقصى جهد في كل مباراة ولا يمكن أن نقبل هزيمة أخرى مثل اليوم”.

وضمن توتنهام بعد فوزه أن ينهي الموسم في مركز أفضل من غريمه التقليدي آرسنال لأول مرة منذ عام 1995.

وتابع: “أحسنوا صنعًا لكننا لا نخوض الموسم بهدف إنهاء المسابقة في مركز أفضل من توتنهام وإنما من أجل المنافسة على اللقب، في 20 عامًا حدث هذا مرة واحدة، نحن لسنا سعداء بذلك لكن لا نقارن أنفسنا بهم”.