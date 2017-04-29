لماذا اجتمع دييغو كوستا بوكيل كريستيانو رونالدو سرًا؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

رصدت عدسات المصورين دييغو كوستا، مهاجم تشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي، مع خورخي منديس، وكيل أعمال اللاعبين المشاهير، ومجموعة من رجال الأعمال في أحد المطاعم.

ويسعى الدولي الإسباني للعودة إلى أتلتيكو مدريد منذ الموسم الماضي ويرغب أيضًا في الانتقال للدوري الصيني، حيث تلقى عرضًا مغريًا لكن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، تمسك ببقائه.

وكشفت صحيفة “صن” في صور حصرية حصلت عليها حضور كوستا للمطعم مع منديس، مدير أعمال كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو وكذلك بعض رجال الأعمال.

وقال أحد الحاضرين للعشاء للصحيفة ذاتها: “كان هناك حوالي 10 أشخاص على الطاولة منهم أربعة رجال آسيويين وخورخي منديس ثم دييغو.. وجميعهم كانوا يشربون زجاجات كبيرة من النبيذ الأحمر بما في ذلك دييغو، وكانوا يأكلون المعكرونة، غادرنا المطعم حوالي الساعة 10 مساء وكانوا لا يزالون يجلسون”.

وليس من المعروف ما كان الغرض من العشاء أو ما إذا كان مرتبطًا بأي تحرك ممكن في المستقبل لكوستا يشير إلى رحيله عن النادي اللندني.

ولم تشهد السهرة تورط أي من الموجودين أو كوستا في انتهاك قواعد كرة القدم أو التصرف بطريقة غير سليمة.

وسجل البرازيلي الأصل، البالغ عمره 28 عاما، 20 هدفا لتشيلسي هذا الموسم ليصبح هداف الفريق لكن على ما يبدو لم يستقر بعد في لندن ويريد الرحيل.

وصرح شو يوهوي، مالك نادي تيانغين الصيني، الأسبوع الماضي بأن النادي ما زال يطارد دييغو كوستا، حيث عرض عليه النادي ثلاثة أمثال أجره الحالي في تشيلسي من خلال صفقة يمكن أن يجني منها النادي الإنجليزي حوالي 80 مليون جنيه إسترليني صافي أرباح.

وانضم كوستا إلى تشيلسي في صيف عام 2014، وسجل 57 هدفا في 115 مباراة للبلوز ولكن كثيرا ما واجه مشاكل في التألقم مع البلاد.