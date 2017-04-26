مورينيو يعلن غياب بوغبا عن مواجهة مانشستر سيتي

المصدر: مانشستر ـ إرم نيوز

قال المدرب جوزيه مورينيو إن بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد سيغيب عن مواجهة غريمه مانشستر سيتي غدا الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن أنطونيو فالنسيا سيعود إلى التشكيلة.

ويعاني بوغبا، الذي عاد إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في صفقة قياسية عالمية بلغت 89 مليون جنيه استرليني (114.36 مليون دولار) في اغسطس آب، من اصابة في العضلات.

وخرج اللاعب الفرنسي مصابا في الدقائق الأخيرة من انتصار يوم الأحد 2-صفر على بيرنلي.

وغاب فالنسيا عن التشكيلة في مباراة بيرنلي بعد معاناته من الإجهاد لكنه سيعود ليونايتد في مباراته على ملعب الاتحاد.

وردا على سؤال إذا كان لاعب الوسط أندير هيريرا جاهزا لمباراة القمة أجاب مورينيو “بول ليس جاهزا. هيريرا جاهز”.

وتابع “سندخل المباراة بالمجموعة الجاهزة. نقاتل بمجموعة اللاعبين التي لدينا. أثق في اللاعبين وأبذل أقصى ما عندي حتى نهاية الموسم”.

ويمكن ليونايتد، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف سيتي، أن يتخطى فريق المدرب بيب غوارديولا صاحب المركز الرابع إذا حقق الانتصار.

لكن مورينيو يركز بشكل أكبر على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لضمان اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل بغض النظر عن تخطي غريمه في الترتيب.

وقال مورينيو “الأمر لا يعني شيئا (تخطي سيتي) إذا أنهيت الموسم خامسا أو سادسا او تخطينا سيتي لا يعني شيئا”.

وتابع “الأمر لا يتعلق بالمدرب بيب غوارديولا أو سيتي. إنه يتعلق بتحقيق أهدافنا”.

وصعد يونايتد أيضا إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي وقد يضمن مكانا في دوري الأبطال إذا فاز باللقب القاري. وسيلتقي مع سيلتا فيغو الإسباني في مواجهة من مباراتي ذهاب وأياب الشهر المقبل.

وأضاف مورينيو “سنسعى للعب في دوري الأبطال ولا يزال أمامنا طريقان لبلوغ هذا الهدف”.