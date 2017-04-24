رامسي: نريد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي من أجل فينغر

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال آرون رامسي، لاعب وسط آرسنال، بعد الفوز على مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه يرغب في حصد اللقب مع زملائه في الفريق من أجل المدرب آرسين فينغر ولتعويض العروض المهتزة هذا الموسم.

وسيلعب آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الـ27 من مايو/ آيار بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي عقب وقت إضافي، أمس الأحد، باستاد ويمبلي.

وعززت النتيجة موقف المدرب فينغر، الفائز باللقب ست مرات، في موسم يتمنى العديد من مشجعي آرسنال أن يكون الأخير له مع الفريق اللندني.

ويحتل آرسنال المركز السابع في الدوري الممتاز متأخرا بسبع نقاط وراء مانشستر سيتي الرابع وله مباراة مؤجلة، وتتبقى له سبع مباريات على نهاية الموسم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن رامسي قوله: “تتبقى لنا سبع مباريات نهائية أخرى لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل”.

وتابع: “خذلنا آرسين فينغر بضع مرات هذا الموسم، نرغب في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي من أجله ومن أجلنا”.

ويواجه آرسنال مهمة صعبة لإنهاء الموسم في المركز الرابع، حيث سيواجه ثلاثة من أول ستة فرق في الترتيب في مبارياته المتبقية من بينها مواجهة توتنهام الثاني ومانشستر يونايتد، الذي ينافسه أيضا على المركز الرابع.

ويستضيف آرسنال منافسه ليستر سيتي، حامل اللقب، في الدوري يوم الأربعاء وسيتطلع لاستعادة المركز السادس من إيفرتون الذي لعب ثلاث مباريات أكثر.