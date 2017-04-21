مفاجأة سارة لمانشستر سيتي قبل مواجهة آرسنال

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال المدرب بيب غوارديولا: إن غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي سينتقل إلى ملعب ويمبلي مع الفريق وقد يظهر أمام آرسنال في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد.

وعاد اللاعب الدولي البرازيلي، الذي ترك بصمة سريعة منذ الانضمام الى مانشستر سيتي في يناير بعدما سجل 3 أهداف في 4 مباريات، إلى التدريبات في وقت سابق هذا الشهر بعد معاناته من إصابة في القدم أمام بورنموث في فبراير.

وأبلغ غوارديولا في مؤتمرٍ صحفي اليوم الجمعة: “تحسن كثيرًا. اليوم شارك معنا في التدريبات”.

وتابع: “هو في حالة معنوية جيدة ونحن سعداء بعودته إلينا”.

“كل التشكيلة ستنتقل معًا إلى ويمبلي وسيكون جزءًا من المجموعة. بعد ذلك سنرى ما الذي يمكن أن يحدث”.

واستبعد المدرب الإسباني المدافع جون ستونز من خوض المواجهة بسبب مشكلة عضلية”.

وتحمل زيارة ويمبلي أهمية خاصة لغوارديولا الذي فاز بكأس أوروبا مرتين هناك مع برشلونة، الأولى كلاعب والثانية كمدرب.

وحصد 21 لقبًا خلال 7 سنوات كمدرب لبرشلونة وبايرن ميونخ.

وقال غوارديولا: “يشكل ملعب ويمبلي جزءًا مهمًا في حياتي”.

“أرغب في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لتكليل جهود اللاعبين. عشت هذه التجربة من قبل من خلال الفوز بلقب أو الوصول إلى النهائي ومررت بالتوتر والضغوط. عندما تنجح في التعامل مع الأمر وتحقق الانتصار تكون المرة التالية أكثر سهولة”.

وفاز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات وجاء آخر انتصار أمام ستوك سيتي في 2011 تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.