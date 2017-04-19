كاهيل: الهزيمة أمام مانشستر يونايتد كانت جرس إنذار لتشيلسي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال المدافع غاري كاهيل، إن هزيمة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، كانت جرس إنذار، مضيفا أن الفريق اللندني “أكثر من قادر” على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد خسارته مرتين في آخر أربع مباريات في الدوري تقلص الفارق لأربع نقاط بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني، الذي فاز في سبع مباريات متتالية.

وأبلغ كاهيل صحيفة “ستاندارد سبورت”: “هذه الهزيمة أعطتنا جرس إنذار”.

وأضاف: “نعرف أن الدوري لم ينته بعد وأنه سيكون صعبا، لكننا نعرف أننا أكثر من قادرين على الفوز به، أعتقد أن بوسعنا الفوز بآخر ست مباريات في الدوري”.

ويلتقي تشيلسي مع توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي باستاد ويمبلي، يوم السبت المقبل، في ظل فوز توتنهام مرة واحدة في زياراته الثماني الأخيرة لهذا الملعب.

وقال كاهيل: “مباراة السبت ليس لها علاقة بالدوري.. إنها مباراة كأس خالصة، بغض النظر عن المنافس، نرغب في الفوز بهذه المباراة، نريد الفوز بالمباراة لأننا نرغب في إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إنه أحد أهدافنا”.

وقال كاهيل إن تشيلسي عليه التحلي بالهدوء والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المتبقية هذا الموسم.

وتابع: “هناك جانبان للموقف الحالي، الأول إيجابي لأننا ما زلنا في موقف رائع وأمامنا ست مباريات، السلبي هو أنه لا أحد سيهدينا الدوري”.

وتابع: “لن نحصل على اللقب فقط لأننا قدمنا عروضا جيدة في أغلب فترات الموسم.. علينا بذل الكثير من الجهد في المران.. علينا -أيضا- تذكر أننا ما زلنا في موقف قوي”.