بماذا وصف غاريث بيل ديلي آلي نجم توتنهام؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، إن ديلي آلي، لاعب وسط توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، لديه الإمكانيات الكافية التي تؤهله للعب ضمن صفوف أي فريق كرة قدم في العالم.

وأصبح آلي من العناصر المهمة في تشكيلة توتنهام على مدار آخر موسمين وسجل 16 هدفا وصنع خمسة أهداف خلال الموسم الجاري للدوري وساعد فريقه على احتلال المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن تشيلسي المتصدر.

واحتفل آلي بعيد ميلاده 21 هذا الأسبوع، وذكرت تقارير أن توتنهام سيواجه صعوبات للإبقاء على اللاعب الشاب بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال بيل لوسائل إعلام بريطانية: “فيما يتعلق بالإمكانيات فإنه يستطيع اللعب في أي مكان يريده”.

وأضاف: “لقد حقق الكثير خلال فترة قصيرة وبكل تأكيد هو يملك ثقة كبيرة في إمكانياته لترك بصمة في أعلى المستويات”.

وحطم بيل، لاعب منتخب ويلز، الرقم القياسي في قيمة صفقات اللاعبين عندما انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد في 2013.

ويستضيف توتنهام منافسه بورنموث في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.