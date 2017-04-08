توتنهام يكتسح واتفورد ويتمسك بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفين صنع مثلهما ليقود توتنهام إلى سحق واتفورد 4/0 اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل توتنهام المطاردة مع المتصدر تشيلسي حيث رفع الفريق رصيده إلى 68 نقطة بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي ليقلص الفارق مع تشيلسي إلى 4 نقاط فقط قبل مباراة تشيلسي مع مضيفه بورنموث اليوم أيضًا، وتتبقى أيضًا لكل فريق مباراة مؤجلة.

وحسم توتنهام المباراة تمامًا في شوطها الأول بـ 3 أهداف سجلها ديلي آلي وإيريك داير وسون هيونغ مين في الدقائق 33 و39 و44.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم الكوري هدفه الثاني وهو الرابع للفريق في الدقيقة 55، ليتجمد رصيد واتفورد عند 37 نقطة في المركز العاشر.