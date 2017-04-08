مورينيو يُلمّح لاستعادة مهاجم مانشستر يونايتد السابق

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ألمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى عودة المهاجم السابق للفريق خافيير هرنانديز (تشيتشاريتو)، بقوله إن المهاجم المكسيكي كان سيسجل 20 هدفًا بسهولة حال وجوده مع الفريق هذا الموسم.

ويعاني مانشستر يونايتد في أول مواسمه مع المدرب البرتغالي، خاصة في النواحي الهجومية، حيث وضع مورينيو التعاقد مع مهاجم على رأس أولوياته خاصة أنّه انتقد إدارة النادي لبيع هيرنانديز وكذلك داني ويلبيك وأنخيل دي ماريا.

ويبدو الآن أن مهاجم باير ليفركوزن قد يعود إلى فريقه السابق، حيث قال مورينيو: “أعتقد أنه لو حصرنا عدد المرات التي ردّ خلالها القائم تسديدات لبول بوغبا سنجد أنه حطم الأرقام القياسية في ذلك، بعضها كان أهدافًا رائعًة أتذكر منها بعض الركلات الحرة ترتد من العارضة وهذا ليس بسبب قلة الكفاءة بل يرجع للحظ”.

وأضاف عن لاعبيه: “هم لاعبون جيدون ومبدعون، ويمكنهم صنع الفرص لكنهم ليسوا حاسمين.. على سبيل المثال طريقة لعبنا في أولد ترافورد والهيمنة على ملعب الخصم لو كان تشيشاريتو معنا كان سجل 20 هدفًا بسهولة في الموسم حتى لو شارك كبديل لمدة عشر أو 20 دقيقة، فهو بطبيعة الحال يتمركز بشكل صحيح ويتابع الكرة والتسديدات المرتدة من الحراس”.

وتابع: “لا يمكنني شراء مهاجم أكثر خبرة من زلاتان إبراهيموفيتش ولدينا ماركوس راشفورد ونثق فيه للغاية، لكن هل سنشتري مهاجمًا، ربمًا”.