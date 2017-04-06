دييغو كوستا ينجو من عقوبة جديدة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن مهاجم تشيلسي، الدولي الإسباني دييغو كوستا، لن يتعرض لعقوبة بعد تدخله الخشن على فينسنت كومباني، مدافع مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، أن حكم المواجهة، مايك دين رأى الحادثة ولا يعتقد أنها تستحق بطاقة حمراء، ولم يعتبر أن هذا التدخل كان خشنًا للغاية ويستحق العقوبة.

وبالتالي فإن الاتحاد الإنجليزي لن يستطيع توجيه تهمة بسوء السلوك بأثر رجعي للمهاجم المثير للجدل، وهو ما يعني عدم تعرض اللاعب لأي عقوبة.

وقال مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي عن الحادثة: “في المباريات تحدث الكثير من هذه الأمور، خلال المباراة من الصعب جدًا أن أرى ما حدث، من المستحيل أن أقول ما رأيت”.

وأضاف: “أمام كريستال بالاس لم أقل إننا كانت لدينا ضربة جزاء ولمسة يد واضحة، وكنا نستحق ضربة جزاء، من الصعب أن نرى مثل هذه الأحداث في المباريات”.

وتعرّض كوستا من قبل للإيقاف عدم مباريات بسبب تدخلاته الخشنة على المنافسين، وهو ما أدى لتوجيه عدة انتقادات إليه من مدربي الفريق.