جوزيه مورينيو يستهدف ضم أليكسيس سانشيز

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس إن مهاجم آرسنال، التشيلي أليكسيس سانشيز، تلقى اتصالًا هاتفًيا من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية أن مورينيو اتصل بسانشيز، للاستفسار حول إمكانية انضمامه إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتحيط الشكوك بمستقبل سانشيز مع آرسنال، خاصة بعد مشاكله مع آرسين فينجر وخروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا، واحتمال عدم تأهله للمسابقة الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أشارت في وقت سابق إلى أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، يرغب هو الآخر في التعاقد مع سانشيز، كم برز اسك تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقده مهاجم برشلونة السابق مع الغانرز صيف العام المقبل.

وسجل المهاجم التشيلي 22 هدفًا وصنع 18 في 40 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، علمًا أنه انتقل إليه صيف 2014، مقابل 30 مليون يورو.