عقوبات بالسجن لـ4 مشجعين لتشيلسي بسبب حادث عنصري

المصدر: باريس – إرم نيوز

قضت محكمة فرنسية بعقوبات سجن مع إيقاف التنفيذ بحق أربعة من مشجعي تشيلسي وغرمتهم ماليا، اليوم الثلاثاء، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف عنصرية، حيث منعوا رجلا أسود من دخول عربة مترو أنفاق في باريس في فبراير شباط 2015.

وأظهرت لقطات فيديو الأربعة، الذين سافروا إلى باريس لحضور مواجهة بين النادي اللندني وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الراكب الفرنسي سليماني سيلا وهو يحاول الصعود إلى عربة المترو المزدحم، ولكن أنصار تشيلسي دفعوه ومنعوه من الصعود.

وكان يمكن سماع عدد من أنصار الفريق اللندني وهم يهتفون بالانجليزية: “نحن عنصريون.. نحن عنصريون.. وهذا يروق لنا”.

وعوقب ريتشارد باركلي ووليام سيمسون اللذان لم يمثلا أمام المحكمة اليوم بعقوبة السجن لمدة 12 شهرا مع إيقاف التنفيذ بتهمة ارتكاب أعمال عنف عنصرية وترديد هتافات عنصرية.

بينما عوقب جوش بارسونز وجيمس فيربيرن وكلاهما مثل أمام المحكمة اليوم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ثمانية شهور وستة شهور على الترتيب، بتهم مماثلة.

وأمر الأربعة بدفع عشرة آلاف يورو إلى سيلا.