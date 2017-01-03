كين: توتنهام عازم على حرمان تشيلسي من رقم قياسي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال المهاجم هاري كين، إن توتنهام عازم على حرمان تشيلسي من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والبالغ 14 مباراة، عندما يتقابل غريما لندن على ملعب وايت هارت لين، غدا الأربعاء.

وفاز تشيلسي في 13 مباراة متتالية ليتصدر المسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه وسيصل إلى ملعب وايت هارت لين وهو يسعى لأن يصبح أول فريق يفوز في 14 مباراة متتالية بدوري الأضواء في الموسم نفسه.

ونجح آرسنال في تحقيق 14 انتصارا متتاليا في 2002 لكن مسيرته جرت على موسمين.

وأبلغ كين الصحفيين: “بالطبع لن نكون الفريق الذي يسمح لتشيلسي بتحقيق هذا الرقم القياسي.. بالطبع نضع ذلك في حساباتنا.. نتحدث عن ذلك في غرف خلع الملابس”.

وتابع: “لا نريد أن نكون الضحية التي سيتم على حسابها تحقيق هذا الإنجاز.. نحن في كامل تركيزنا”.

ورغم تكهنات بأن مسيرة تقدم توتنهام تحت قيادة المدرب ماوريتسيو بوكيتينو تعثرت هذا الموسم، حيث يبتعد الفريق المنتمي لشمال لندن بفارق 10 نقاط عن تشيلسي يعتقد كين أن فريقه حقق خطوات إلى الإمام لكنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته.

وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: “أعتقد أننا في وضع أفضل حاليا مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق لكن ربما لا نلعب بنفس قوة الموسم الماضي”.

وشدد: “يظهر الأمر أننا نسير على الطريق الصحيح.. نضج الكثير من اللاعبين وأصبحوا أكثر قوة وخبرة ونأمل أن نستمر على هذا المستوى خلال النصف الثاني من الموسم”.

ويملك توتنهام 39 نقطة من 19 مباراة وسجل 37 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة وخسر مرتين بعيدا عن ملعبه.

وفي نفس الوقت من الموسم الماضي كان توتنهام يملك 35 نقطة من 19 مباراة وسجل 33 هدفا بينما اهتزت شباكه 15 مرة وحينها بدا أنه من الممكن إحراز اللقب لأول مرة منذ 1961 قبل أن يتراجع.

لكن بينما كان توتنهام في خضم المنافسة على اللقب قبل عام واحد فإنه يجد نفسه الآن في المركز الرابع متأخرا بفارق عشر نقاط عن تشيلسي.