غوارديولا يلمح لاقتراب نهاية مسيرته التدريبية

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن ضيقه من التحكيم في إنجلترا رغم فوز فريقه 2/1 على بيرنلي، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي فيرناندينيو نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 32 من المباراة، ليكون الطرد الثالث الذي يتعرض له اللاعب في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، مما سيعرضه للإيقاف 4 مباريات.

وقال غوارديولا، في تصريحاته بعد المباراة: “يتعين عليّ معرفة اللوائح في إنجلترا” في إشارة إلى دهشته من كثرة حالات الطرد والبطاقات الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون.

كما أشار غوارديولا إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الهدف الذي سجله بن ميي لفريق بيرنلي في شباك كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي.

وأوضح غوارديولا أن هذه اللعبة تحتسب خطأ لصالح الحارس في أي مكان بالعالم، ولكن الوضع مختلف في إنجلترا.

وأكد: “يجب أن أفهم اللوائح هنا”.

وفي تصريحات، إلى شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أكد غواريولا أنه يقترب من نهاية مسيرته التدريبية، موضحًا أن نقطة النهاية ستكون بنهاية مسيرته مع فريق مانشستر سيتي سواء اكتفى بالسنوات الثلاث التي يتضمنها العقد الحالي أو امتد به المقام مع الفريق لسنوات أخرى.

وأوضح غوارديولا أنه لن يستمر في العمل بالتدريب لنهاية حياته ولن يستمر في التدريب حتى يكون في الـ 60 أو الـ 65 من عمره مثلما يفعل مدربون آخرون.

وأكد أنه سيتجه لممارسة رياضة أخرى بعد اعتزال التدريب، وأنها قد تكون على الأرجح رياضة الغولف.