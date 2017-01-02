لاعب يحطم الرقم القياسي بأصابعه المكسورة (فيديو)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

حصل اللاعب البريطاني “إدى هول”، البالغ من العمر 28 عامًا، على المركز الثالث، بالرغم من إصابته بخلع في أصابعه، خلال التحدي الأول في مسابقة أقوى رجل في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تأخر “إدي” بعد بداية تحدي مشية المزارع، الأمر الذي كان يتطلب منه تعويض ذلك خلال الفترة المتبقية من المسابقة.

لكنه نجح في تقديم أداءٍ متميزٍ على الرغم من إصابته الشديدة، حتى أنه قام بتحطيم الرقم القياسي العالمي في الرفعة المميتة، مرة أخرى.

الرجل القوي من “ستافوردشاير” الملقب بـ”الوحش”، نجح في رفع 445 كغم تحت أشعة الشمس الحارقة، خلال مسابقة هذا العام، التي عُقدت في بوتسوانا.

وأثناء الرفعة بدا “إدي” كما لو أنه سيفقد وعيه، بينما ارتعدت قدميه وتحوّل رأسه للون الأحمر من الجهد، إلا أنه تماسك وأكمل التحدي، وبعد ذلك خرّ على ركبتيه بينما كان الجمهور يشجعه بحماسة.

يذكر أن منافسه الأمريكي “برايان شو” عادل رقم “إدي” القياسي في رفعته التالية، ولكن كلاهما اتفق على التوقف من أجل تجنب الإصابات.

وفاز شو بمسابقة أقوى رجل في العالم، العام 2016 للمرة الرابعة، ما وضعه بين نخبة تاريخ هذه الرياضة.

وقال “مو شودري”، مدير أعمال “إدي” للصحفيين: “أنا واثق أن تحقيق ذلك رغم العقبات، سيمنحه وضعًا جيدًا في العام القادم، وسوف يعود أقوى وأكثر صحة وحكمة، فلا يمكن تحطيم هذا الرجل، وأنا فخور جدًا بما حققه”.