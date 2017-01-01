ساوثغيت يكشف هدفه مع المنتخب الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال غاريث ساوثغيت المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا لكرة القدم في كلمة بمناسبة العام الجديد اليوم الأحد إنه يريد قيادة بلاده إلى قمة اللعبة في العالم مهما طال الزمن.

وتحتل إنجلترا المركز 13 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) وفشلت في ترك أي بصمة في البطولات الكبرى منذ عقود لكن ساوثغيت يتطلع للمهمة المقبلة.

وقال ساوثغيت – الذي عُيِّن مدربًا دائمًا في نوفمبر الماضي بعد 4 مباريات كمدرب مؤقت: “نحن في المركز 13 في التصنيف العالمي ولم نتجاوز في آخر بطولتين أي مباراة في أدوار خروج المهزوم. توجد بعض العقبات التي يجب تجاوزها لكن بالنسبة لي هي فرصة رائعة والطموحات كبيرة”.

“ليس لدي أي مخاوف مما هو قادم لأني ما زلت أنظر فيما هو ممكن. كيف يمكن أن نصبح الفريق رقم واحد في العالم؟

“يجب علينا تحقيق المطلوب والعمل بجدية وبذكاء. أبحث عما هو قابل للتحقيق ولا أفكر في أي شيء آخر”.

وتولى ساوثغيت المهمة بعد فترة مضطربة للمنتخب الإنجليزي. وبعد أداء متواضع لإنجلترا في كأس العالم 2014 حيث خرجت من دور المجموعات جاء فشل كبير في بطولة أوروبا 2016 بالخروج أمام أيسلندا في دور الـ 16 ما أدى لاستقالة المدرب روي هودجسون.

واستمر سام ألاردايس خليفة هودجسون في منصبه مدة 67 يومًا فقط قبل إقالته بسبب خدعة صحفية إذ قال في تصريحات تم تسجيلها في سرية إنه من الممكن “الالتفاف” على لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يخسر المنتخب الإنجليزي تحت قيادة ساوثغيت – وإن كان الأداء لم يكن مقنعًا تمامًا – في 4 مباريات ففاز على مالطا وأسكتلندا وتعادل مع سلوفينيا وإسبانيا.

ولفت ساوثغيت الأنظار بواقعيته ورؤيته للمستقبل لكنه لم يظهر أي رهبة من الحديث عما يجول بخاطره.

وعند توليه المسؤولية تحدث عن الحاجة لبعض “التواضع” في تشكيلة تكتظ بلاعبين يربحون الملايين.

وواصل ساوثغيت – الذي خاض 57 مباراة مع إنجلترا – تصريحاته في هذا الشأن وقال إنه قلق من زيادة أجور اللاعبين الشبان.

وقال: “أفضل لاعبي العالم يملكون القدرة ولذلك وصلوا للقمة. الأمر المثير للقلق هو للاعب شاب في أكاديمية لم ينضم بعد للفريق الأول لكنه يعتقد أنه حقق ذلك لمجرد أنه يجني أموالا كثيرة مقابل عدم تحقيق شيء يذكر.

“لو لم تملك القدرة الداخلية والكفاءة ستجد صعوبة في أن تصبح لاعبًا كبيرًا أو أن تصبح لاعبًا في الفريق الأول. في السنوات المقبلة قد ينظرون للخلف ويندمون كثيرًا”.

وقال ساوثغيت في وقت سابق إن واين روني سيظل قائدًا لإنجلترا حتى إذا لم يشارك في التشكيلة الأساسية لمانشستر يوناتيد. ورغم ذلك يريد قائد ميدلسبرة السابق المزيد من القادة داخل الفريق.

وأضاف: “في بعض الأحيان يجب عليك الاعتماد على أشخاص مختلفين لتولي القيادة سواء كان ذلك أن تملك الشجاعة الكافية لأخذ الكرة أو التحدث مع الآخرين وإعادتهم للطريق الصحيح ذهنيًا”.

“الكثير من هذه المسؤوليات خلال السنوات القليلة الماضية ملقاة على عاتق روني ويجب تقاسمها وتطوير هذا الأمر ليس فقط داخل الملعب لكن خارجه على وجه الخصوص”.

وستكون مباراة إنجلترا المقبلة على ملعبها أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2018 يوم 26 مارس