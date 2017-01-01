مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع غريزمان ونيغويز

المصدر: لندن - إرم نيوز

يتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان وساول نيغويز، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، اليوم الأحد.

ومدد الفرنسي غريزمان والإسباني نيغويز عقديهما مع أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقديهما معا 145 مليون جنيه إسترليني.

ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرى أن هناك إمكانية لتخفيض تكلفة ضم اللاعبين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم أربعة أو خمسة لاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة الفريق موقعه في القمة.