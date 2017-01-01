كلوب يطالب ليفربول بضرورة نسيان تشيلسي “المتصدر”

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه لا يستطيع تحمل التفكير في تشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه بات من أخطر المنافسين بعد فوزه 1-صفر على مانشستر سيتي، أمس السبت.

وتغلب تشيلسي 4-2 على ستوك سيتي محققا فوزه الـ 13 على التوالي في الدوري، ولكن جورجينيو فينالدم سجل هدفا مبكرا منح ليفربول الفوز على سيتي، ليظل فريق كلوب على بعد 6 نقاط من القمة.

وأبلغ كلوب الصحفيين: “لا يمكننا التفكير في تشيلسي، إنه فريق قوي جدا بالطبع، وفاز في 13 مباراة متتالية”.

وقال: “يمكن تخيل مدى قلق الفريق عندما يفوز في 13 مباراة متتالية ونحن على بعد 6 نقاط فقط”.

وأضاف: “ولكنني واثق تماما من أنه لا يفكر بهذه الطريقة.. لذا فلمَ علينا أن نشعر نحن بالقلق؟”.

وتابع: “مسابقة الدوري صعبة جدا هذا العام”.

ووسع ليفربول الفارق عن سيتي ثالث الترتيب إلى أربع نقاط، لكن كلوب أكد الحاجة للتطور في بعض الأمور.

وقال المدرب الألماني: “المشكلة التي عانينا منها هي أننا لم نكن بمستوانا المعهود فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة”.

وأردف: “صنعنا فرصا قليلة.. سجلنا هدفا رائعا.. نفذنا هجمات مرتدة.. ولكن التمريرات كانت متأخرة.. أو لم تكن في الاتجاه الصحيح”.

وواصل: “لم نكن نشعر بالثقة المطلوبة عندما كنا نستحوذ على الكرة.. أحيانا كنا نفقد الكرة بسهولة شديدة”.

وأردف المدرب السابق لبروسيا دورتموند: “لقد بذلنا مجهودا كبيرا ولكننا لم نتوقع شيئا مختلفا.. كنا نواجه مانشستر سيتي ويجب دائما أن نبذل مجهودا لحصد النقاط الثلاث”.

وأثنى كلوب على أداء دفاع ليفربول بعدما كان نقطة ضعف قبل ذلك.

وقال: “أعرف أن الجميع يتحدث عن دفاعنا، ولكننا دافعنا بصورة جيدة جدا”.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق بخروجنا بشباك نظيفة.. هذه هي النتيجة النهائية.. إنما يتعلق الأمر بالعمل الجماعي.. أعتقد أننا أقل فريق في الدوري تعرض مرماه لتسديدات”.

وتابع: “كان مستوى التركيز رائعا”.

وأكد كلوب أن لاعب الوسط جوردان هندرسون، الذي خرج في الشوط الثاني، يعاني من إصابة بالكاحل ولكنه لا يعرف مدى خطورة الإصابة.