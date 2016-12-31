ليفربول يُسقط مانشستر سيتي ويواصل مطاردة تشيلسي

المصدر: لندن - إرم نيوز

منح ليفربول هدية العام الجديد لجماهيره بعدما انتزع فوزًا ثمينًا ومستحقًا 1/0 من ضيفه مانشستر سيتي في المرحلة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعزز ليفربول، الساعي لانتزاع اللقب الغائب عنه منذ موسم 1989/1990، موقعه في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف تشيلسي (المتصدر)، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي، عند 39 نقطة، ليظل في المركز الثالث.

وتقمص الهولندي جيورجينهو فاينالدوم دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 8 بضربة رأس رائعة، ليقود الفريق الأحمر لحصد انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.

وحاول مانشستر سيتي إدراك التعادل طوال الوقت المتبقي من المباراة ولكن محاولاته باءت بالفشل في ظل ابتعاد عدد كبير من لاعبيه عن مستواهم المعتاد، ليتلقى فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، ويبتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة على لقب البطولة.

وكانت المباراة قد توقفت لبعض الوقت قبل نهايتها بثوانٍ قليلة بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية.

وواصل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بهذا الفوز تفوقه الدائم في مواجهاته المباشرة مع مانشستر سيتي ببطولة الدوري بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، فيما ظل الفريق السماوي عاجزًا عن تحقيق أي انتصار على ليفربول في المسابقة منذ 25 أغسطس عام 2014.