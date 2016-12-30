كونتي يتعرَّض لإصابة خلال تدريبات تشيلسي

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تعرَّض الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في التدريبات مع لاعبيه استعدادا لمواجهة ستوك سيتي يوم السبت في الدوري.

ويستعد تشيلسي متصدر البريميرليغ لختام الدور الأول عندما يستضيف ستوك سيتي يوم السبت في ستامفورد بريديج ومن أجل الاستعداد لهذه المواجهة شارك كونتي في التدريبات لزيادة حماس لاعبيه.

وقاد المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا فريقه للفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري وتصدر المسابقة بفارق ست نقاط عن ليفربول أقرب منافسيه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل يوم الجمعة أن كونتي الذي لعب ليوفنتوس من قبل تعرض لإصابة في كاحله بسبب طبيعته العصبية خلال أداء التدريبات.

وقال تقريبر كيران غيل في للصحيفة ذاتها “إن الإصابة ليست خطيرة لكن كونتي يحرص من آن لآخر على المشاركة في التدريبات مع لاعبيه ليضيف لمسته الشخصية خلال التدريبات.”

ورغم ضغط المباريات إلا أن لاعبي تشيلسي لم يظهروا من قبل تذمرهم من التدريبات الصعبة لكونتي مثلما حدث في وقت سابق مع مدربين آخرين في أندية اخرى.