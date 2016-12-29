تشيلسي يحصن كورتوا ضد إغراءات ريال مدريد

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

استعاد تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي تألقه بعد بداية مهتزة للموسم مع فريقه ليحافظ على شباك فريقه نظيفة في 10 مباريات هذا الموسم ليجذب من جديد أنظار ريال مدريد.

وبعد تألقه اللافت للنظر مؤخرًا استعاد مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في العالم ليجذب من جديد اهتمام ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد معه الموسم المقبل في ظل رغبة اللاعب في العودة لمدريد.

وأرسل تشيلسي كورتوا إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لـ 3 سنوات وتألق هناك وقاد الفريق لنهائي دوري الأبطال 2014 لكنه عاد لتشيلسي ليصبح الحارس الأول قبل أن يرحل بيتر تشيك إلى آرسنال في ظل تألق الحارس البلجيكي.

ولكن كورتوا يحب مدريد كمدينة وعازم على الرجوع لها سواء مع ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، ويبدو أن الفريق الملكي أقرب للظفر بخدماته.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن تشيلسي يخطط لمنح حارسه راتبًا أكبر حتى لا يفكر في عرض النادي الملكي الذي سال له لعابه.

ويحصل الدولي البلجيكي حاليًا على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وتشيلسي على استعداد لزيادتها إلى 150 ألف للإبقاء على حارسه المتألق.